28 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sınırları aşacaksın. Bir süredir gündeminde yer alan özgürleşme arzusu bugün çok daha belirgin bir hale gelecek. Merkür'ün özgür ruhlu Kova burcunda konumlanmasıyla kendi hayatının kontrolünü ele almak konusunda her zamankinden çok daha ısrarcı olacak. Monoton hayatı, standart ve tekdüze işleri ardında bırakacaksın.

Görünen o ki dün çantanı toplayıp yola çıkmadıysan bugün kesin çıkacaksın... Yolda hayat enerjini yükseltecek keşifler yapacaksın. Mental anlamda sana güç veren bağlantılar kuracak, kendine dair farkındalıklar elde edeceksin. Heyecanlı bir yolculuk seni bekliyor. Bu sırada geleceğe dair de bazı kararlar vereceksin. Yapmak istediğin iş, eğitim almak istediğin alan ya da uzmanlaşmayı tercih ettiğin yüksek öğrenim programlarına ilişkin tercihlerin değişecek. Sanıyoruz Merkür'ün hayatını en büyük etkisi bu olacak, çünkü hayatının bundan sonraki sürecinde nasıl mutlu olacağını bulacaksın.

Verdiğin kararlar konusundan sevdiklerinden de destek göreceksin. Belki de bu sayede yerleşik bir düzene geçmeyi bile düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...