28 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün duygu ve beklentilerini netleştirmelisin. Sevdiklerinden ve özellikle de partnerinden ne istediğini bilerek hareket etmelisin. Venüs ile Neptün arasındaki karşıtlığın ilişkine yansımaması için dengeyi tutturmaya odaklanmalısın. Aşkın enerjisi ile derin duygulara kapılarak beklentilerin dışına çıkmak yerine huzur arayışı içerisine girmelisin. Zira bu açı kalıbı iletişim kopukluklarının habercisi olsa da sen partnerinle arandaki bağı güçlendirmelisin.

Bu arada aile bireylerin ile de çatışmamak için her zamankinden daha anlayışlı bir yaklaşım sergilemelisin. Sevdiklerinle aranda sorun yaşanmaması için empati kurmaya ve sevgi bağlarının gücüne de odaklanmalısın. Zorlandığın ve tolere edemediğin anlarda bir adım geriye çekilerek ya da belki uzaklaşarak sorunların büyümesine engel olabilirsin.

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Teoride hazır olan bazı proje ve iş birliklerini hayata getirmenin zamanı gelmiş olabilir. Kurduğun hayalleri gerçekleştirmek için harika bir gün. Fakat sabırlı ve dikkatli olmalısın. Son düzlükte bir hata yapmamalı, aldığın riskleri bir kez daha gözden geçirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...