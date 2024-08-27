28 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında hayal ettiklerine odaklanabilirsin. Neptün ile Venüs'ün karşıt enerjisi nedeniyle partnerinin olumsuz yönlerini göz ardı edebilirsin. Partnerine karşı her zamankinden çok daha romantik bir bakış açısıyla yaklaşabilir, her ne yaparsa yapsın, onu idealleştirebilirsin. Yani bu durumda ona olduğu gibi görmek yerine hayalindeki gibi değerlendirmeye odaklanabilirsin. Aman dikkat bu yolun sonunda gözyaşı var! Zira göz ardı ettiğin gerçekler, kısa bir zaman sonra kalbinin kırılmasına sebep olabilir.

Hayalindeki aşkın gerçek olmadığı öyle yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Oysa kendi dengene ve kusursuzluğuna odaklanırsan, tüm bu hayal kırıklıklarından kurtulabilirsin. Bize soracak olursan bu dönemde biraz daha kendini korumaya ve sevmeye odaklanmalısın.

Benzer bir şekilde iş hayatında da gerçekçi olmalısın. Büyük hayallerin ve yüksek beklentilerin iş hayatında hedeflerine ulaşamamana senden olabilir. Özellikle diğer insanların da etki ettiği ekip çalışmalarında beklentilerine azaltsan iyi edersin. Ekibin bir parçası olarak mevcut düzenine ilerletmeye ve korumaya odaklanmalısın. Belki de tüm bunlar yerine hedeflerini yeniden gözden geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...