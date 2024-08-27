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28 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ağustos İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 19:01

Gerçeklerden kaçmayın! Peki 28 Ağustos Çarşamba gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gerçeklerden kaçma eğilimi gösterebilirsin. Venüs ile Neptün arasındaki karşıtlık, hayal dünyasında kaybolma isteğini artırabilir. Özellikle romantik ilişkilerde sorunlarla ya da gerçeklerle yüzleşmek yerine iç dünyana odaklanabilirsin. Partnerini dinlemek istemeyebilir, sessiz ve ıssız kalmayı tercih edebilirsin. Ancak bu durum uzun vadede büyük sorunların habercisi olabilir. Yakın çevrendeki insanlara kendilerini görmezden geliniyormuş gibi hissettirebilirsin. Oysa tek istediğin biraz durmak! 

Tam da bu noktada seni uyarmalıyız ki ilişkilerinde geri dönüşü olmayan hatalar yapmamak adına kendine açıkça ifade etmelisin. Bazı sorunlarla uğraşmayı bir süre ertelemek istediğini söyleyerek partnerin ile bu ana odaklanabilirsin. Belki de birlikte güzel bir gün geçirmek, sorunların esas çözümü bile olabilir. 

Bütün bunların dışında beklenmedik harcamalar ve yanlış hesaplardan söz etmeliyiz. Bugün harcamaya değil kazanmaya odaklanmalısın. Zira nakit akışının hızlı olduğu, kazanma potansiyelinin yüksek olduğu bir güne başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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