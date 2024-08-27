28 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün risk almamalısın! Bildiğin yollardan yürümeli, rutinlerini ve alışkanlıklarını takip etmelisin. Düzen değiştirmek ya da yenilenmek için hiç de doğru bir gün değil. Zira bu dönemde güçlü bir Neptün Venüs karşıtlığından söz edeceğiz. Tam da bu noktada kendisini güvence altına almalısın. Hem duygusal hem de maddi anlamda düzenini korumaya odaklanmalısın.

Mesela, yatırımlarını planlarken denenmiş yolları izleyebilirsin. İş değişikliği iş görüşmeleri için yarını bekleyebilirsin. Güçlü ticareti anlaşmalar ve büyük alım satımlar söz konusu ise paranı bir gün daha hesabında tutmalısın.

Biraz da aşk hayatından söz edelim! Kalbini kolay kolay açmayan Başak burçları, bugün her zamankinden çok daha temkinli adımlar atabilirler. Gerçeklere odaklanacak duygulardan uzaklaşabilirler. Hatta zaman zaman hislerini görmezden gelebilirler... Neptün'ün hayal kırıklıklarına karşı korunman gerektiğini söylediği doğru, ancak bu kadarına gerek yok. Doğru anda doğru kişiye kalbini açmaktan korkma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...