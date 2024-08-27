Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
28 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 19:01

Risklerden ve bilinmeyenden uzak durun. Peki 28 Ağustos Çarşamba gününde başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün risk almamalısın! Bildiğin yollardan yürümeli, rutinlerini ve alışkanlıklarını takip etmelisin. Düzen değiştirmek ya da yenilenmek için hiç de doğru bir gün değil. Zira bu dönemde güçlü bir Neptün Venüs karşıtlığından söz edeceğiz. Tam da bu noktada kendisini güvence altına almalısın. Hem duygusal hem de maddi anlamda düzenini korumaya odaklanmalısın. 

Mesela, yatırımlarını planlarken denenmiş yolları izleyebilirsin. İş değişikliği iş görüşmeleri için yarını bekleyebilirsin. Güçlü ticareti anlaşmalar ve büyük alım satımlar söz konusu ise paranı bir gün daha hesabında tutmalısın. 

Biraz da aşk hayatından söz edelim! Kalbini kolay kolay açmayan Başak burçları, bugün her zamankinden çok daha temkinli adımlar atabilirler. Gerçeklere odaklanacak duygulardan uzaklaşabilirler. Hatta zaman zaman hislerini görmezden gelebilirler... Neptün'ün hayal kırıklıklarına karşı korunman gerektiğini söylediği doğru, ancak bu kadarına gerek yok. Doğru anda doğru kişiye kalbini açmaktan korkma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın