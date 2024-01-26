27 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün iş ortamında enerjin artabilir. Ancak, iletişimde açık olmalı ve kendini ifade ederken orta çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı sabırlı olmalısın. Güneş Jüpiter karesinin etkileriyle iş ilişkilerinde abartılı tepkilere meyilli olabilirsin. Bunun önüne geçmek için bir adım geride ve işe odaklı şekilde çalışmalısın.

Özellikle ticaret, alım-satım veya hizmet sektörlerinden birindeysen müşteriler tarafından sabrın sınanıyor gibi hissedebilirsin. Egolu tavırlara ve rahatsız edici bulduğun konuşmalara kulaklarını tıka. Kendini günün ikinci yarısına hazırla. Zira günün ikinci yarısında başarılarından ve yeteneklerinden söz edilecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...