27 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Merkür Neptün Karesi zihnini bulanıklaştırabilir. Karar vermekte zorlandığın anlar yaşayabilirsin. Özellikle ikili ilişkilerinde gündeme gelecek olan bazı durumlar karşısında ne diyeceğini bilemeyebilirsin. Bu durum senin için beklenmedik ve olasılık dışı olsa da eskilerin deyişiyle 'basiretin bağlanmış', nutkun tutulmuş gibi hissedebilirsin.

Düşüncelerin ve duygularının birbirine girdiği anlarda sakin kalmaya özen göstermelisin. Dolunayın, Neptün ve Jüpiter'in üzerindeki etkileri geçene kadar ikili ilişkilerinde iletişim kazalarına dikkat etsen iyi olur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...