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27 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 19:01

Merkür Kare Neptün ile Güneş Jüpiter Üçgeninin etkileriyle karar vermekte zorlanabilirsiniz! Peki, 27 Aralık Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 27 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları;

Sevgili Akrep, bugün Merkür Neptün Karesi zihnini bulanıklaştırabilir. Karar vermekte zorlandığın anlar yaşayabilirsin. Özellikle ikili ilişkilerinde gündeme gelecek olan bazı durumlar karşısında ne diyeceğini bilemeyebilirsin. Bu durum senin için beklenmedik ve olasılık dışı olsa da eskilerin deyişiyle 'basiretin bağlanmış', nutkun tutulmuş gibi hissedebilirsin. 

Düşüncelerin ve duygularının birbirine girdiği anlarda sakin kalmaya özen göstermelisin. Dolunayın, Neptün ve Jüpiter'in üzerindeki etkileri geçene kadar ikili ilişkilerinde iletişim kazalarına dikkat etsen iyi olur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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