26 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün hem iş hem de aşk hayatında tutkuların ortaya çıkabilir. Özellikle iş hayatında liderlik ve kararlılık göstereceğin bir gün seni bekliyor. Hedeflerine odaklanmış ve başarılı olmak konusunda son derece kararlısın. Bu sırada karşına çıkan fırsatları da değerlendirmelisin. Tavsiyelere ve tekliflere açık ol. Hiç beklemediğin bir yerden ciddi bir finansal destek görebilirsin. Tabii bu destek karşılığında senden neler istendiği konusunda detaylı bilgi edinmelisin. Özgürlüğünü kısıtlayacak hiçbir anlaşmaya imza atmayacağını biliyoruz. Kendi yolunda yürümek konusunda kararlısın. Üstelik bunu başarmaya çok yakınsın!

Gelelim aşk hayatına. Aşkta tutkulu en çok sana yakışıyor. Sanıyoruz bugün duyguların konusunda daha net ve kararlı davranışlar da sergileyerek partnerini şaşırtacaksın. Partnerinle derin duyguları paylaşmak için uygun bir zaman olabilir. Senin bu tavrın onu şaşırtmanın yanı sıra heyecanlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...