26 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün manipülasyon yeteneğini ortaya çıkaracaksın. Etrafındaki insanları bir konuya ikna etmek istiyorsan, bunu o ya da bu şekilde başarmak isteyeceksin. Bu aşamada yolundan sapabilirsin... Dikkatli ol, mental anlamda seni zorlayacak süreçlerden geçiyorsun. Kapıldığın hırs sezgilerinle hareket etmeni sağlayabilir. Sadece içgüdüsel bir şekilde hareket ederek mantıktan uzaklaşabilirsin.

Belki de Merkür ile Neptün arasındaki güçlü etkileşim söz konusu iken finansal konularda ve maddi ortaklıklarda ani kararlar vermemelisin. Haftanın son gününü daha stabil ve dengeli bir şekilde geçirmeyi tercih etmelisin. Bu arada bugün iç sesini dinlesen de mantığından uzaklaşmamaya dikkat etmelisin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Romantik ve heyecanlı yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Onu etkilemenin bir yolunu bulacağın kesin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...