26 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün hiçbir şey gizli kalmayacak! Zira güçlü sezgilerin ve hislerin sana yol gösterecek. Merkür ile Neptün arasındaki etkileşim algılarını ve altıncı hissini güçlendirecek. Adeta gerçekler gözünün önünde duruyor gibi hissedeceksin.

Tam da bu noktada arkandan dönen oyunları, tuzakları ya da düşmanları göreceksin. Ancak gözlerindeki perdenin kalkmasının bir güzel yanı daha olacak. Duygusal anlamda sana iyi gelen o kişiyi hissedeceksin. Etrafında dönüp duran, duygularını açık eden ama senden yanıt alamayan o kişiyi artık göreceksin. Kalbinin kapılarını da açacaksın... Aşk zamanı geldi, bizden söylemesi!

Tüm bunların yanında rakiplerini ters köşe etme şansın olduğunu da bilmelisin. Ortaya çıkan gerçekler sayesinde gücünü artıracak, etkileyici bir konuşma ile eskisinden daha da güçlü olduğunu da herkese göstereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...