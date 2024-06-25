26 Haziran Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Merkür Satürn üçgeni, geçmişte yaşadığın olayların yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bu dönemde iç dünyanla baş başa kalarak yaşadıklarını gözden geçirmen gerekebilir. Seni iyileştirecek, duygusal anlamda şifalanmanı sağlayacak iç sesini dinlemelisin. Bu süreçte, yalnız kalmak ve kendi kendine vakit geçirmek sana iyi gelecektir. Ruhsal ve zihinsel olarak dengede kalmaya özen göstermelisin. Belki biraz meditasyon, yoga, doğa ile baş başa kalmanı sağlayacak ritüeller veya psikolojik terapiler de işine yarayabilir.

Yaşadığın bu güçlü iyileşme süreci, senin dışında partnerine de iyi gelecektir. Aşk hayatında tutkuların yeniden açığa çıkmasını sağlayacak gelişmelere hazır ol. Partnerinle aradanki bağı güçlendirecek enerji, ilişkine canlılık da katacaktır.

Son olarak bu aralar, iş hayatında da kendini göstermek isteyebilirsin. Bu sayede öz saygın ve öz güvenin artacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...