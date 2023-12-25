26 Aralık Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün duyguların ile mantığın arasında kalabilirsin. Bir yanın git derken bir yanın kal diyebilir... Ay'ın etkileri seni de duygusal kararlar almaya itebilir. Fakat objektif kararlar verebilmek için tutkuların ve arzularını da dinlemelisin.

İş yaşamında ani bir değişim kararı alabilirsin. Kariyerinin seyrini değiştirecek kararlar almadan önce biraz daha düşünsen iyi edersin. Ne diyelim kalbinizi de beyninizi de dinleseniz günün sonunda kazanan siz olun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...