25 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün inançlar veya felsefeyle ilgili konularda arayış içerisinde olabilirsin. Sohbetlere katılmak, tartışma veya açık oturumlarda fikir beyan etmek isteyebilirsin. Ruhsal bir arayışı temsil eden bu güçlü hislerle içsel bir yolculuğa çıkmış gibisin. Hayatın amacını sorgulamaya, yaratım ve yaşam döngülerini anlamaya ihtiyaç duyabilirsin. Sanatsal yönlerini ve meraklı kişiliğini destekleyen bu duygularla inanç algın değişebilir.

Venüs ile Jüpiter arasındaki açı ise tüm bu arayışınla birliktelikte merakını da destekliyor. Öğrenmeye aç bir halde hayatı sorgulamayabilirsin. Yakın çevrenden bir şeyler öğrenmekten fazlasına ihtiyaç duyduğun için sosyal hayata karışmalısın. Birlikte uzun soluklu sohbetler edeceğin kişilerle bir araya gel. Belki de düşünce yapısı ve yaşam tarzı tam da sana benzeyen o kişiyi bugün bulabilirsin. Konuşacak çok şeyiniz var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...