25 Şubat Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün ortaklıklar ve finansal ilişkiler gündeminde yer alabilir. Lakin hayatın tadını çıkarman konusunda seni destekleyen Venüs Jüpiter karesine direnmemelisin! Profesyonel hayata ara vermen gereken ve ailenle zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğun bir gün seni bekliyor. Piyasaların kapalı olduğu bir pazar gününde ciddi konular hakkında konuşmak ancak zihnini yorabilir. Bugünü ne kadar verimli ve keyifli geçirirsen, yarın iş hayatında o kadar başarılı olabilirsin.

Düzeni sağlama ve herkese iyi gelme çabasından kurtul. Bugün iyi gelmen gereken tek kişi kendin! Biraz kendine sevgi göster, biraz kişisel bakım ve güzellik gibi konulara vakit ayır. Sanat ile güzellikle ilgilen. Seni yansıtan zarafet işte bu! Böylelikle kendini özgür hissedeceksin, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...