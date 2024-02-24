25 Şubat Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün öylece durmak ister misin? Hiçbir şey yapmadan durmak... Kulağa saçma geliyor olabilir. Fakat her gün başka bir plan ve sorumlulukla hayata karışan bir Oğlak için resetlenmenin ve yenilenmenin tek yolu bu olabilir. Ne dersin, öylece düşünmeden durabilir misin? Haftanın son gününü zihnini ve kalbini dinlendirmek için değerlendirebilirsin.

Venüs Jüpiter karesi bu konuda sana destek olmaya hazır. Bu açı kalıbında hayata dair riskleri, zaman yönetimini ve kariyer planlarını geride bırakmalısın. Haftada bir gün de olasa plansız yaşamaya ihtiyacın var. Organizasyon yapmadan, programsız ve kusurlu bir gün. Hadi bir yerinden başla. Rastgele bir karar ver ve hemen gerçekleştirmek için harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...