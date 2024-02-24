25 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün arkadaşlık ilişkilerinde veya sosyal çevrende tüm dikkatleri üzerine çekebilirsin. Zaten bu konuda gerçek bir ustasın. Biliyoruz ki sosyal becerilerin son derece güçlü ve yakın çevrende sevilen, saygı duyulan bir konumdasın. Venüs Jüpiter karesinde bu özelliklerin daha da ön plana çıkarak toplumsal konularda öncülük etmeni destekleyebilir. Gönüllü işler ve projelerde yer almak isteyebilirsin. Daha iyi bir hafta sonu planı olamazdı!

Haftanın son gününü dostların, sevdiklerin ve tanımak istediğin kişilerin yanında geçir. Hayata karışmak her zamanki gibi sana iyi gelecek. İnsanların hayatına olumlu etki etmek, dokunduğun her şeyi güzelleştirmek tam da sana göre. Üstelik hayat senin cömert tavırlarını ödüllendirmeye hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...