25 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün kelimenin tam anlamıyla hayalperest olabilirsin. Zihninde kurduğun düşlere dalıp gerçekçilikten uzaklaştığını hissedebilirsin. Bu senin için negatif duygulardan uzaklaşmanın keyifli bir yolu olabilir. Fakat zaman zaman yanındakilerin varlığını unutacak kadar iç dünyana kapılabilirsin. Sevdiklerin ise senin dalgın ve düşünceli halinden endişe edebilir. Bu sebeple tavsiyelerini dinlemeye hazır ol! Venüs Jüpiter karesinde hayallerinin gerçek olabileceğini de söylemeden geçmeyelim. Gerçeküstülüğü destekleyen bu açı kalıbında kalpten dilekler dilemelisin.

Bu aralar finansal harcamalarda aşırıya kaçmış olabilir misin? Bütçe dengesizliklerine yol açan harcamaları artık tamamen unutabilirsin. Çünkü eline geçecek toplu para seni borçlarından kurtacak. Anlaşılan günün sonunda kendini hafiflemiş hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...