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25 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 19:01

Hayallere dalıp gidiyorsunuz... Üstelik bugün hayalleriniz gerçek olmaya çok yakın! Peki, 25 Şubat Pazar gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kelimenin tam anlamıyla hayalperest olabilirsin. Zihninde kurduğun düşlere dalıp gerçekçilikten uzaklaştığını hissedebilirsin. Bu senin için negatif duygulardan uzaklaşmanın keyifli bir yolu olabilir. Fakat zaman zaman yanındakilerin varlığını unutacak kadar iç dünyana kapılabilirsin. Sevdiklerin ise senin dalgın ve düşünceli halinden endişe edebilir. Bu sebeple tavsiyelerini dinlemeye hazır ol! Venüs Jüpiter karesinde hayallerinin gerçek olabileceğini de söylemeden geçmeyelim. Gerçeküstülüğü destekleyen bu açı kalıbında kalpten dilekler dilemelisin. 

Bu aralar finansal harcamalarda aşırıya kaçmış olabilir misin? Bütçe dengesizliklerine yol açan harcamaları artık tamamen unutabilirsin. Çünkü eline geçecek toplu para seni borçlarından kurtacak. Anlaşılan günün sonunda kendini hafiflemiş hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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