25 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün günlük işlere veya sağlık konularına yoğunlaşabilirsin. Bir süredir düzen sağlamak istediğin, fakat ertelediğin konulara eğilebilirsin. Son zamanlarda göz ardı ettiğin sağlık, beslenme ve spor konularına odaklanabilirsin. Mükemmeliyetçilik duygunu destekleyen Venüs Jüpiter karesinde hırsa yenik düşebilirsin. Bu yüzden rutinleri veya hayata dair planları abartma eğilimi gösterebilirsin. Oysa mükemmel olması gereken şey gündelik rutunler, iş hayatı ya da sağlık konuları değil. Senin iç huzurun.

Artık ihtiyacın olan huzuru aramaktan vazgeç. Zira her şeyi kontrol etme çabası yalnızca seni mutsuz kılıyor. Bunun yerine akışına bıraktığında hayatın tadını çıkarabilirsin. Unutma: Hayat normal akışında mükemmel, tıpkı senin gibi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...