25 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kişisel hedeflerine odaklanabilirsin. Bireyselci bir yaklaşımla hayatını yönetmek, istediğin düzeni kurmak ve insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsin. Kendi yeteneklerini aşırı derecede abartma eğilimi gösterebilirsin. Fakat bunun ne zararı olabilir ki? Bu konuda başkalarıyla çatışmadan öz güvenle hayatına bak! Sen olmanın tadını çıkar. Zira Aslan olmak kolay değil! Kendini her zamankinden daha çok beğendiğin ve takdir ettiğin bir gün seni bekliyor.

Hedeflerine ulaşmak üzeresin! Kendin için yaşamak, evinden başlayarak hayatının her alanında aidiyet duygusunu geliştiren dokunuşlar yapmak sana iyi gelecektir. Mesela evindeki gereksiz eşyaları bağışlamak, ofisinde seni temsil eden tablo ya da aksesuarlara yer vermek manevi anlamda huzurun başlangıç noktası olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...