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25 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 19:01

Biraz gizemli olduğunuz doğru! Fakat hayatın kontrolü ancak sizin elinizde olabilir. Peki, 25 Şubat Pazar gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gizli veya derin duygulara kapılabilirsin. Esrarengiz planların, yeni kararların ve hayata dair heyecanlarını gizli bir şekilde yaşamak isteyebilirsin. Bunun için kendini partnerine dahi kapatabilirsin. Elbette istediğine de ulaşacaksın. Aldığın kararları açıkladığında herkes şaşkına dönecek. Ve sen bu durumdan bir hayli tatmin olacaksın. Artık kendini daha da özgür hissettiğin bir alan yaratmaya hazırsın. Kararlarını etkilemeye, seni baskılamaya çalışan herkesi hayatından çıkarmak konusunda ise son derece açık ve netsin. 

Gelelim Venüs Jüpiter karesi ile finansal konulara. İki gezegen arasındaki bu güçlü açılanma risk yönetimi konusunda algını değiştirebilir. Maddi konular ve yatırımlarınla ilişkili risk alma eğilimin artabilir. Dikkatli ol, bu durum seni hiç istemediğin şekilde zarara uğratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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