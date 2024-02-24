25 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün gizli veya derin duygulara kapılabilirsin. Esrarengiz planların, yeni kararların ve hayata dair heyecanlarını gizli bir şekilde yaşamak isteyebilirsin. Bunun için kendini partnerine dahi kapatabilirsin. Elbette istediğine de ulaşacaksın. Aldığın kararları açıkladığında herkes şaşkına dönecek. Ve sen bu durumdan bir hayli tatmin olacaksın. Artık kendini daha da özgür hissettiğin bir alan yaratmaya hazırsın. Kararlarını etkilemeye, seni baskılamaya çalışan herkesi hayatından çıkarmak konusunda ise son derece açık ve netsin.

Gelelim Venüs Jüpiter karesi ile finansal konulara. İki gezegen arasındaki bu güçlü açılanma risk yönetimi konusunda algını değiştirebilir. Maddi konular ve yatırımlarınla ilişkili risk alma eğilimin artabilir. Dikkatli ol, bu durum seni hiç istemediğin şekilde zarara uğratabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...