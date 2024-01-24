25 Ocak Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kariyer hedeflerine odaklanmanı sağlayan Mars Chiron etkisine hazır ol. İçsel anlamda sana güç verecek bu açı kalıbında yaşam tarzınla ilgili cesur adımlar atabilirsin. Alım satım konularında önemli bir hamle yapabilir. Özellikle toprak alım satımları ile ilişkili kararlar alabilirsin. Maddi sorunların geride kalacağı bir döneme giriyorsun. Refah düzeyin artabilir.

Aslan Dolunayına dikkat! Dolunay da seni maddi konularda destekliyor. Daha güçlü bir öz güven geliştirmeni sağlayacak Aslan Dolunayında gerçekleştirmek istediğin hayallerin için harekete geçmeyi unutma. Dua ve istekte bulun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...