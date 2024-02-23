24 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün ekip çalışmasına hazır mısın? İş yaşamında ya da sosyal hayatta keyifli etkinliklerde yer alabilirsin. Gerçek bir takım oyuncusu olduğunu göstereceğin etkinliklerde bir yandan eğlenebilir bir yandan da sosyal bağlarını güçlendirebilirsin. İkili ilişkilerinde daha önce yaşanmış yanlış anlamaların son bulacağı bir gün seni bekliyor. Anlaşılan Başak dolunayı, ilişkilerini tazelemeye geliyor. Bu sayede sosyal hayatının dinamikleri de değişiyor.

Aklında öyle bir plan var ki herkes ne zaman harekete geçeceğini bekliyor. Yeni bir şeyin inşaasına ilişkin bu adımın çok ses getirecek. İş ya da evlilik bağı ile güçlendirilecek bu yenilik hayatını baştan sona değiştirecek. Alışkanlıklarının dışına çıkmaya, sınırlarını zorlamaya ve değişmeye hazır mısın? Zaten bir Akrep ancak bu denli güçlü bir Başak dolunayının etkisiyle dönüşebilirdi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...