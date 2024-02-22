23 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün entrika ve gizemlere kapılabilirsin! Neyin peşindesin? Belli ki bir hedefin var! Ve şartlar ne olursa olsun elde etmek istediğin hedefine öylesine kilitlenmişsin ki küçük entrikalar, oyunlar ve gizemli işler peşine düşmeye hazırsın. Güneş'in gölgesi üzerindeyken bu konu da zorlanmayacağına eminiz!

İstediğini elde etmeyi bilen Akrep burçları için yeni başlangıçların zamanı! Anlaşılan hedefine ulaşacaksın. Üstelik bunu yaparken bir hayli eğlenecek ve hayatın tadını da çıkaracaksın. Gizemli bir yolculuğa mı çıkıyorsun, yoksa yakın çevrenin böyle olduğunu düşünmesini istiyorsun? Bunu ancak sen bilebilirsin fakat bu yolculuk sana manen iyi gelecek! Tabii tutkuların ve arzuların da bu yolculuğu keyfili hale getirecek. Yolcun açık, entrikan bol olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...