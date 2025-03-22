23 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün içine dönebilir, geçmişi ve bugüne dek yaptıklarını düşünebilirsin. Nerelerde hata ettiğini düşünerek ya da neyin eksik kaldığını hesaplayarak yoğun bir gün geçirebilirsin. Olup biteni, hatta geçmişte kalanı bile irdeleyerek birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsin.

Tam da bu noktada Güneş ve Venüs'ün kavuşum enerjisinden güç alarak kendine yeni bir yol çizebilirsin. İstediklerine ulaşmak için harekete geçmenin tam zamanı. Hâlâ neyi bekliyorsun, git ve istediğini al!

Hazır hedeflerine ulaşmak için hayatı irdeliyorsun, biraz da aşka odaklan. İlişkinin seyrini değiştirmenin ve belki de bir sonraki aşamaya geçmenin zamanı gelmiştir. Aileni genişletmek, sevgiyi katlayacak bir evlat ya da yuva sahibi olmak sana ilham verecektir. Yakında 'şimdi her şey tamam' diyeceksin, bizden söylemesi. Tabii bunun için ileriye bakman şart. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...