23 Mart Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün biraz duygusal olabilirsin. Haftanın son gününe geç başlayabilir, zamanı biraz yatakta biraz evde ve genel olarak dinlenerek geçirebilirsin. Ruhsal anlamda hissettiğin yorgunluktan kurtulmak için kendinle baş başa kalmak isteyebilirsin. Ya da en azından huzurlu olmak ve sakinleşmek sana iyi gelebilir. Biraz dinlenip kendi iç dünyana dönmek içsel sorgulamaların da önünün açabilir.

Yüreğinin derinlerinden gelen sesi dinlemelisin. Güneş ve Venüs'ün etkisi altındayken kendine bir şans vermelisin. Hayatın rutinlerinden, günlük telaşlardan ve dünya koşturmacasından uzaklaşarak biraz maneviyat ile dolmalısın. Yüreğine bir şans vermeli, kalbinin güzelliklerle sarılıp sarmalanmasını sağlamalısın.

Bu süreçte sevdiden güç alabilirsin. Ailen ile zaman geçirip uzun bir sofrada tüm sevdiklerinle bir ara gelmek ise günün en güzel anı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...