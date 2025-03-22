23 Mart İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün geçmiş karşına çıkabilir. Hem de hiç de istemediğin ve beklemediğin bir anda seni derinden etkileyen tesadüfler söz konusu olabilir. Özellikle iş hayatında bir dönüm noktası olabilecek bu karşılaşmalar ilişkilerini de etkileyebilir.

Zira, Güneş ile Venüs'ün etkisi altındayken dış etmenlerden kolayca etkilenebilirsin. Mesela eski aşklar, yarım kalan hikayeler veya yaşanmamış duygular aklın ile kalbin arasında sıkışmana neden olabilir. Duygularını sorguladığın bugün, yalnız kalmayı denemelisin. İç dünyana dönerek duygusal hesaplaşmalar yaşayabilirsin.

İş hayatında ise belki de yıllar önce başladığın ama yarım kalan projelerin yeniden su yüzüne çıkması ile başarı elde edebilirsin. Geçmişten gelen dosyalarda geleceği garantileyecek fikirler keşfedebilirsin. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...