23 Mart Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün tatlı bir tesadüf hayatını değiştirebilir... Güneş ile Venüs'ün kavuşum enerjisiyle sen de isteklerine ve hayallerine kavuşabilirsin. Tabii bunun için kalbinin sesini dinlemelisin. İşte bu yüzden mantığını ve akılcı düşünceleri biraz da olsa geri plana atabilirsin.

Biraz durmak, hayata bir şans vermek harika bir alternatif olacaktır. İş hayatı, aile düzeni ve günlük hayatın monoton düzeni derken sıkıştığın yerden çıkmalısın. Kendine zaman ayırmalı, arkadaşlarınla buluşmalı ve sosyalleşmelisin. Belki de hayatının en tatlı tesadüfünü yaşayarak gerçek aşkı bulabilirsin bugün!

Sevginin seni sarmasına izin verirsen dostlarınla olmak da sana iyi gelecek. Ama bu pazar günü işten uzaklaş. Şöyle güzelce bir zihnini boşalt ve kendine bak. Keyifli bir kahvaltıyla ya da grup aktivitesi ile hareketli bir güne başla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...