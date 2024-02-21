22 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün kelimenin tam anlamıyla kendin olmalısın. Venüs ve Mars'ın güçlü enerjisi ile tutkuların daha da çok ortaya çıkacak. Sosyalleşmeye, eğlenmeye, hayatın tadını çıkarmaya hazırsın. Kendini sanki günlerdir beklediğin enerjiye kavuşmuş gibi hissedebilirsin. Hareketli ve yerinde duramayan karakterine yakışan bir heyecanla hayata sımsıkı tutun! Yaşamın seyri senin enerjinle değişebilir. Bu durum iş hayatına da etki edebilir.

Ortaklık ya da finansman konularında yapacağın görüşmelerde karşı tarafa vereceğin güven artabilir. Bildiğin gibi evren de insanlar da hareketi sever. Senin başarı potansiyeline inanacak yatırımcılar, karlı anlaşmaları da beraberinde getirebilir. Öyleyse enerjin bol olsun! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...