22 Mayıs Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Plüton arasındaki üçgenin etkisiyle kendini adeta bir süper kahraman gibi hissettireceksin. İçsel gücünü ve dönüşüm yeteneğini tavan yaptıracak enerjilerle, birtakım yeniliklerin peşine düşebilirsin. Mesela, geçmiş hayatına dair derin konuları mercek altına alabilirsin. Kendini yeniden keşfetme fırsatı bulabilir, bu sayede yeni yollar ve yolculuklar peşinde koşabilirsin.

İşte tam da bu noktada aşk hayatında eski dosyalar açılıyor. Geçmişin çekiciliği ve gizemine kapılmak üzeresin. Henüz biten ilişkin ya da yıllardır yüreğinde kapatamadığın bir defter, yeniden gündeminde yer alabilir. Sanıyoruz, bu ilişkiyi bitiren konunun gizemini çözmen gerekiyor. Ancak bu sayede önüne bakabilir ya da geçmişi telafi edebilirsin. Fakat geçmişi telafi etmenin düşündüğünden zor olacağını bilmeni isteriz.

Kariyerinde ise, hedeflerine ulaşmak için büyük bir motivasyona sahip olacaksın. Stratejik kararlar alarak hobilerini işe dönüştürebilir, yeteneklerine uygun işi tasarlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...