21 Ocak Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün paradan söz edeceğiz. Finansal kaygıları bir kenara bırak, çünkü bugünden bir hayli karlı çıkacaksın. Bir süredir beklediğin toplu para eline ulaşacak, miras, mal paylaşımı ya da karlı anlaşmalar gündeminde yer alacak. Para ve güç elde edeceksin, emeklerinin karşılığını alarak işine her zamankinden daha sıkı bağlanacaksın.

Güneş ile Plüton arasındaki ilişkinin hayatına olumlu etkisini hissedeceğin bugün, kendini daha güçlü de hissedeceksin. Derler ya 'krizi fırsata çevirecek', her işten bir hayır elde edeceksin. Bu aşamada profesyonel kararaların ile duygularını net bir şekilde ayırmalısın. Başarının katlandığını göreceksin!

Duygularından söz etmişken, aşka da değinmeden geçmeyelim. Romantik bir yakınlaşma ve heyecanlı bir tanışma hikayesi seni bekliyor. Peki, bu kişiye bir şans verecek misin? Zira, Güneş'in etkisinde kendine dönerek ilişki ve bağlılıklardan uzaklaşacak gibisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...