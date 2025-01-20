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21 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

21 Ocak Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
20.01.2025 - 19:01

Aile içi düzeni sağlayacaksınız. Peki 21 Ocak Salı gününde yay ve yükselen yay burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yay ve yükselen yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 21 Ocak Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, yay ve yükselen yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün hayatına birden fazla kişinin müdahale etmesi söz konusu olabilir. Biraz sıkılabilir, yorulabilir ve her şeyden önemlisi uzaklaşma arzusu ile dolabilirsin. Hatta kaçmak istiyor olabilir misin? 

Zira, Güneş ile Plüton arasındaki güçlü çekim kalabalık içinde kalmana neden olabilir. Geniş ailen bir araya gelebilir, akrabaların da olduğu bir masada iş konuşulabilir. Mal paylaşımları, miras konuları, taşınmazların alım-satımı ve en önceliklisi de iş düzeni gündemde olabilir. Görünen o ki düzenlemeniz, anlaşmanız ve paylaşmanız gereken bir şeyler var. 

Bu aşamada iletişim konusunda kilit nokta sen olabilirsin. Herkesi anlayan, dinleyen ve yönlendiren kişi olmanın sorumluluğuna hazır olmalısın. Biraz yorulacaksın ama kârlı bir anlaşma imzalayacağın da aşikar. Müttefikler edinmeyi ihmal etme. İş ve aile hayatında güvenilir destekçiler arkanı koruyacaktır. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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