21 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün kalbin hızla atabilir... Bir anda duygudan duyguya geçebilir, aşka kapılabilirsin. Sevgiden güç aldığın bir güne başlıyorsun. Hayatını güzelleştirecek ve aslında biraz da dengeni ve düzenini bozacak o kişiyle tanışacaksın. Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim sırasında hemen tüm Terazi burçları ruh eşlerini bulacak.

Mutlu bir birlikteliği olanlar ise ilişkilerinde bazı dinamikleri değiştirmek isteyecekler. Galiba nişan veya evlilik süreçlerine büyük bir adım atmak üzeresin. Ailenin büyüyeceği, dallanıp budaklanacağın bir dönem başlıyor. Kök salmaya hazır ol, adeta büyük bir çınar gibi sevdiklerini gölgende toplayacaksın.

Haftanın ikinci gününde iş hayatından söz etmeden de olmaz, değil mi? Yaratıcı enerjilerle dolup taşacaksın. Bu sayede iş hayatında kolayca fikir üretecek, çözüme odaklanacak ve ilerlemeyi sağlayan tarafta yer alacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...