21 Ocak Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün gücünün sınırlarını belirtmelisin. Güneş ile Plüton arasındaki ilişki, yapabileceklerinin sınırını belirmek konusunda sana cesaret verecek. Böylece güne her zamankinden çok daha büyük bir motivasyon ve hırs ile başlayacaksın. Hak ettiğini elde edebilmek için ise bir an önce harekete geçmek isteyeceksin.

Kariyer hedefine doğru adım adım ilerleyeceksin! Yöneticilik rolünü üstlenmeye hazırsın, bu yüzden kendinden taviz vermemeli ve geri çekilmelisin. İş dünyasının gerçek sen ile tanışma zamanı geldi. Gerçek bir lider ve takım oyuncusu olarak kurduğun dengeye güven. Başarının önünde hiç kimsenin duramayacağını da unutma, 'sen yaparsın!'

Sınırlardan söz etmişken, duygusal anlamda seni etkileyen ve geçilmesi zor çizgiden de söz edelim. Bugün her zamankinden daha sert olacak duvarların. İnsanların kalbine dokunmasına, sana yaklaşmalarına ve hislerini anlamalarına kolayca izin vermeyeceksin. Belki de duvarları yıkamanın ya da biraz da olsa esnetmenin vakti gelmiştir, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...