21 Ocak Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün baskın ve güçlü yanlarını ortaya çıkaracaksın. Kendini göstermek isteyecek, üstlerin ve rakiplerinle dikkat çeken bir mücadeleye girişeceksin. Özellikle otorite figürlerine karşı başlattığın iç savaştan galibiyet ile çıkmak için kendine güvenmelisin. Emin adımlarla ilerlemeli, gerektiğinde risk almalı ve insiyatif kullanmalısın.

Güneş ile Plüton arasındaki güçlü etkileşim, sana da güç ve enerji verecek. Tabii bu durumda her zamankinden çok daha hırslı olacak, hayallerinin peşinden de koşacaksın. Uzun zamandır beklediğin, hedeflediğin ya da çabaladığın konulara odaklan bir kez daha. Zira zihnindeki projeleri hayata geçirmek için son düzlüktesin.

Haftanın geri kalanının da Plüton etkisinde geçeceğini de bilmelisin. Bu fırsatı kaçırmamalı ve iş hayatının dışında özel hayatında da hedeflerine odaklanmalısın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...