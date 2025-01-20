21 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugünden itibaren bazı alışkanlıkların mecburen; bazıları ise tercihlerin doğrultusunda değişecek. Özellikle sağlık konularında radikal değişimler yaşayancaksın. Derin bir nefes alacaksın... Bir süredir beklediğin haber gelmek üzere, uzun vadeli bir tedavi sürecinde sona gelmiş olabilirsin. Yüklerinden arınmaya hazır ol, rahatlayacak ve ferahlayacaksın.

İşin sen istemeden düzelen kısmı şifalı ve keyifli olacak! Ancak senin de bir şeyler yapman gerekecek. Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim sırasında, günlük rutinlerinin ve alışkanlıklarının değişmesine izin vermelisin. Elini taşın altına koymalı, açıkçası yeniliği ve dönüşümü de kucaklamalısın. Belki de beslenme alışkanlıkların, ihmal ettiğin kişisel ihtiyaçların ve egzersiz takviminle ilgili değişiklikler yapmalısın.

Tüm bunların yanında bu dönemde biraz yalnızlaşabilirsin. Bunu bile isteye yapabilir, başını dinlemek ve kendini bulmak için sessizliğe ihtiyaç duyabilirsin. Bu bir tür arınma süreci olacak, bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...