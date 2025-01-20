21 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hayatında bazı şeylerin değişmesi gerekecek. Belki değer yargılarını gözden geçirmeli, duygusal ilişkilerin ile kariyerin arasında her zamankinden çok daha net bir çizgi çizmelisin. Bu sayede hayatında değişmesi gerekenleri gerçekçilikle çözümleyebilirsin.

Güneş ile Plüton arasındaki etkileşim sayesinde kendine yeni bir yol çizmek üzeresin. Dikkatli ol, kendinden daha çok seveceğin ya da isteyeceğin şeyler olabilir. Mesela başarı hırsı sarabilir seni! Kariyerinde bir süredir duygunluk yaşıyorsan, iş hayatında daha görünür ve güçlü olmak isteyebilirsin. Fark yaratmak, adından söz ettirmek ve terfi etmek için harekete geçebilirsin.

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Zira bugün duyguların seni ele geçirebilir. Otoritesiyle tanınan Güneş, dizginleri aşka bırakmanı sağlayabilir. Seni partnerinin yönlendirmesini kabul edebilir, romantik ve heyecanlı bir yaklaşım sergileyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...