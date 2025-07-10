2025 Sosyal Medya Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Sosyal medya her geçen gün daha hızlı bir şekilde değişiyor. 2025'in de yarısı neredeyse bitirmişken sosyal medya trendlerini ne kadar takip edebildin, hiç merak ettin mi? Bu testle birlikte sosyal medya trendlerini ne kadar takip edebildiğini birlikte öğrenelim!
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1. Yaşını öğrenelim!
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2. Sosyal medyada günde kaç saat vakit geçirirsin?
3. "Yapay zeka" kedi videolarını biliyor musun?
4. Instagram'da ev yenileme videoları hakkında ne düşünüyorsun?
5. Yapay zeka araçlarını günlük hayatında ne kadar sık kullanıyorsun?
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6. "TikTok" senin için ne anlam ifade ediyor?
7. Popüler dans akımlarını evde dener misin?
8. Sosyal medyada viral olan yemek tariflerini evde yapar mısın?
9. Aşağıdaki uygulamalardan kaç tanesini kullanıyorsun?
Sosyal medyayla henüz tanışmıyorsun...
Orta seviye...
Trendleri takip ediyorsun!
Her an, her yerde trendleri takiptesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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