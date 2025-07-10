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2025 Sosyal Medya Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket 2025 Sosyal Medya Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 16:31

Sosyal medya her geçen gün daha hızlı bir şekilde değişiyor. 2025'in de yarısı neredeyse bitirmişken sosyal medya trendlerini ne kadar takip edebildin, hiç merak ettin mi? Bu testle birlikte sosyal medya trendlerini ne kadar takip edebildiğini birlikte öğrenelim!

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1. Yaşını öğrenelim!

2. Sosyal medyada günde kaç saat vakit geçirirsin?

3. "Yapay zeka" kedi videolarını biliyor musun?

4. Instagram'da ev yenileme videoları hakkında ne düşünüyorsun?

5. Yapay zeka araçlarını günlük hayatında ne kadar sık kullanıyorsun?

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6. "TikTok" senin için ne anlam ifade ediyor?

6. "TikTok" senin için ne anlam ifade ediyor?

7. Popüler dans akımlarını evde dener misin?

8. Sosyal medyada viral olan yemek tariflerini evde yapar mısın?

8. Sosyal medyada viral olan yemek tariflerini evde yapar mısın?

9. Aşağıdaki uygulamalardan kaç tanesini kullanıyorsun?

9. Aşağıdaki uygulamalardan kaç tanesini kullanıyorsun?

Sosyal medyayla henüz tanışmıyorsun...

Senin için bu test, sosyal medyaya bir adım atman için harika bir başlangıç olabilir. Çünkü pek aktif olduğun ve trendleri takip ettiğin söylenemez. Yine de verdiğin cevaplara bakılırsa bir yandan da keşfetmeye oldukça açıksın. Sosyal medya trendlerini takip ettikçe, sen de oldukça keyif alacaksın! Kendi zevklerine göre aslında birçok içeriğin olduğunu da keşfedeceksin. Daha ne bekliyorsun?

Orta seviye...

Sosyal medyanın dinamiklerine hakim olmadığını söyleyemeyiz. Ama sen genellikle günde 1-2 saat sosyal medyada vakit geçiriyorsun ve sadece o an gördüğün trendlere hakimsin. Telefonu kapatır kapatmaz, bu dünyayı da anında unutuyorsun. Sosyal medya trendlerini takipte kalabilmek için maalesef bu yetmez... Kendi içeriklerinde de trendleri kullanmaya başladığında çok daha fazla zevk alacaksın...

Trendleri takip ediyorsun!

Sosyal medyayı kullanmaktan ve trendleri takip etmekten inanılmaz keyif aldığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Hatta viral olmuş içerikleri anında buluyor ve hemen kendin de aynı içeriklerden çekiyorsun. Ayrıca çektiğin içeriklerle insanlara ilham oluyorsun. Senin için sosyal medyada vakit geçirmek resmen bir tutku olmuş. Her zaman bu enerjini koruman dileğimizle!

Her an, her yerde trendleri takiptesin!

Sen resmen sosyal medyanın nabzını tutuyorsun! Trendleri önceden seziyorsun ve sosyal medyaya her şeyden çok önem veriyorsun. Profilin adeta senin kişiliğini yansıtıyor. Bütün trendlere hakimsin hatta şu an tek tek sırasıyla bile sayabilirsin. Senin eline kimse su dökemez desek bence kesinlikle yanılmayız. Sosyal medyada geçirdiğin vaktin karşılığını içeriklerinle kesinlikle veriyorsun.

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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