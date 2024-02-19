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20 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

20 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 19:01

Başta siz olmak üzere dünyanın Akrep burcunun enerji ve çekiciliğine ihtiyacı var! Peki, 20 Şubat Salı gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Şubat Salı günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün geçmişin üzerine çizgi çekmenin zamanı geldi! Unutamadıkların için meditasyon ya da psiko terapi denemelisin. Sıkı sıkıya bağlı olduğun aile, geçmiş ve acı kayıplar gibi konularda biraz esneklik sağlamalısın. Güçlü görüntünün ardına sakladığın acıların dinmesine fırsat vermelisin. Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda su yüzüne çıkan mücadelelerinin artık seni ne kadar yorduğunu fark edeceksin. 

Veda etmenin zamanı geldi. Gidenlere, gitmek isteyenlere ya da sağlıksız bağlarla devam ettirmeye çalıştığın ilişkilere son vermelisin. Gerçek gücünün yaşamak olduğunu itiraf etme zamanı. İçsel melankoliden uzaklaşıp gerçekten eğlenmeye, hayatı tam da hak ettiğin gibi dolu dolu yaşamaya ne dersin? Zira dünyanın Akrep burçlarının çekici ve karizmatik enerjisine ihtiyacı var.

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