20 Şubat Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün geçmişin üzerine çizgi çekmenin zamanı geldi! Unutamadıkların için meditasyon ya da psiko terapi denemelisin. Sıkı sıkıya bağlı olduğun aile, geçmiş ve acı kayıplar gibi konularda biraz esneklik sağlamalısın. Güçlü görüntünün ardına sakladığın acıların dinmesine fırsat vermelisin. Chiron Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda su yüzüne çıkan mücadelelerinin artık seni ne kadar yorduğunu fark edeceksin.

Veda etmenin zamanı geldi. Gidenlere, gitmek isteyenlere ya da sağlıksız bağlarla devam ettirmeye çalıştığın ilişkilere son vermelisin. Gerçek gücünün yaşamak olduğunu itiraf etme zamanı. İçsel melankoliden uzaklaşıp gerçekten eğlenmeye, hayatı tam da hak ettiğin gibi dolu dolu yaşamaya ne dersin? Zira dünyanın Akrep burçlarının çekici ve karizmatik enerjisine ihtiyacı var.