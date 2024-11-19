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20 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

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20 Kasım Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
19.11.2024 - 19:01

Düzeni sağlayın! Peki 20 Kasım Çarşamba gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aile içi konuşmalar yapman gerekebilir. Ebeveynlerinle bile suları durulacak kişi sen olabilirsin. Kendinden küçükler ile büyükler arasında köprü görevini üstlenebilirsin. Bu aşamada zaman zaman kendi içsel yaralarınla da yüzleşmen gerekebilir. 

Yılların birikimini, geçmişini gölgelerini ve eski meseleleri ardında bırakmanın tam zamanı. Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle, hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Başkaları için gösterdiğin müsamaha ve yaptığın empatiyi kendine de yöneltmelisin. Bu sayede iç huzuru yakalayacak, kendine verdiğin değeri ortaya koyacaksın. Haliyle etrafındaki insanların da sana daha fazla saygı duymasını sağlayacaksın. Yani gerçek yerine kendin belirleyeceksin. 

Benzer bir şekilde iş hayatında da olmak istediğin kişi olacak, otorite figürler arasında yerini alacaksın. Tabii bunun için kendinden emin ve net bir dürüst sergilemelisin. Duygularını ise iş hayatına asla karıştırmamalısın. Bu sınırlar seni başarıya taşıyacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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