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20 Kasım Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

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20 Kasım Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
19.11.2024 - 19:01

Sorunlar ortadan kalkacak! Peki 20 Kasım Çarşamba gününde koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 20 Kasım Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünden itibaren geçmişe ve geleceğe dair sorunları ortadan kaldıracaksın. Özellikle uzun zamandır yüzleşmekten kaçtığın duygusal konular üzerine eğileceksin. Bugüne dek aldığın duygusal yaraları dışarıya vuracaksın. Sonunda, mutsuzluklarını ve hayal kırıklıklarını dile getireceksin. 

Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının etkisiyle, hayatında iz bırakan ne varsa konuşmak isteyeceksin. Günlük rutinlerini, hayatın telaşını ve sorumlulukları dahi elinin tersi ile itecek, iç huzuru bulmak için harekete geçeceksin. Açıkçası bu kendin için uzun zamandır yaptığın, en iyisi olacak. İçsel anlamda güçlü bir şifa enerjisiyle dolacak ve adeta arınacaksın. Mutsuz olduğun şeyler hakkında itirafta bulunmaktan, açıkça sevdiklerini uyarmaktan ve istemediğin yerden uzaklaşmaktan geri durmayacaksın! 

Tabii benzer bir durumdan iş hayatında da söz edeceğiz. Seni dibe çektiğini düşündüğün girişimlerden ve iş ilişkilerinden kurtulacaksın. Bu sayede duygusal anlamda yaşadığın arınmayı İş hayatına da yaşayacak ve kendine başarılarla dolu yeni bir sayfa açacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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