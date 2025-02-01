2 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün hırslarına kapılabilirsin! Özellikle iş hayatında ön plana çıkmak için ısrarcı olabilir, rakiplerini kızdırabilirsin. Dinlenmek istemediğin aşikar... Sanki içten içe bugün bir şeylerin değişeceğini hissediyorsun. Hatta bunun için ne gerekirse yapmaya da hazırsın.

Vaktinden ve naktinden feragat ederek ilerlemek bir yol olabilir! Tabii iyi ve doğru bir tercih mi buna sen karar vereceksin. Zira ayın ilk pazar gününde hırsına kapılıp iş hayatına dair kararlar vermek önünü açacak.

Öte yandan bugün odaklandığın başarı, aşk hayatında bazı sorunlara neden olabilir. Partnerine zaman ayırmaman aranızda tartışma çıkarabilir. Belki de aşka vakit ayırıp hem kendini hem de partnerini şımartmak da bugün için eğlenceli bir karar olabilir. Görünen o ki neyi tercih edersen, onu kazanacaksın! Yani birini seçmelisin, ama neyi? Bol şans... Yarın gürüşmek üzere, sevgiyle kal...