2 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün gizli meseleleri çözmeye odaklanacaksın. Dedektif rolüne bürüneceksin adeta! Merakını gizleyemeyecek, basit meselelerde bile ipuçlarını takip etmeye meyil edeceksin.

Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, derinlerdeki gerçeklerle yüzleşme arzunu açığa çıkaracak. Böylece geçmiş meseleleri de düşünebilir, sana karşı yapılan bazı yanlışlara fazla vakit ayırabilirsin. Dikkatli ol, derin bir denize atlıyor gibisin. Bunun yerine merakını kişisel gelişim ve farkındalığa yöneltmek, eğitime odaklanmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir.

Tam da bu sayede ruhsal anlamda kendini daha iyi hissedeceğine de eminiz. Belki duygularına kapılmak ve sevgiye odaklanmak da iyi bir yol olabilir. Karanlık sırlara ya da ortaya çıkmasına gerek olmayan yaralara tutunmak yerine; güçlü aile bağlarına odaklanabilirsin. Sevdiklerine sırtını yaslamak için harika bir gün. Göreceksin, sevgi her şeyi güzelleştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...