2 Ocak Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün maddi konularda ani ve hızlı kararlar alman gerekebilir. Belki karlılığını yitiren bir yatırımın planını değiştirmek, kayıpları engellemek ya da karını artırmak gündeminde yer alabilir. Konu ne olursa olsun, bugün aldığın risklere dikkat etmelisin. Sadece nakit paranı değil, yatırımlarını ve mülklerini de doğru yönetmelisin.

Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, finansal anlamda seni bazı risklerin altına sokuyor. Bu risklerden sağ salim kurtulmanın en iyi yolu ise diplomasi ve analitik verilere dayanan akılcı çözümlerin. Yani senin için hiç zor olmayacak... Belki sadece basit gerginlikler ve stresle süreci atlatacaksın.

Gelelim aile içindeki düzene! Bugün sevdiklerinle de bazı tartışmalar ve haliyle gerginlikler yaşayabilirsin. Sevdiklerine karşı sabırlı olmalısın, tabii onlar da sana karşı sabırlı olmalı. Zira tüm ailenin geleceği için zorlu kararlar alıyorsun, sık sık! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...