2 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün risk almadan ilerlemenin bir yolunu bulacaksın. Garantici hamlelerle işini yoluna sokacaksın. Para kazanmanın ve iş yapmanın kolay yoluna odaklanmış gibisin. Emek harcamadan karşılık bekliyorsun. Açıkçası kafana bunu koymuşken bir yol da bulacak gibisin!

Tam da bu noktada hem şansını hem de zihnini açan Mars ile Plüton arasındaki etkileşim olacaktır. Öz güvenini de artıran bu astrolojik etki sayesinde pratik çözümler bulacaksın. Yılın ilk iş gününde verimli çalışacak, enerjini özel hayatına saklayacaksın.

Özel hayat demişken, bugün partnerinle tatlı yakınlaşmalar yaşayabilir ve romantik konuşmalar yapabilirsin. Baş başa bir akşam da hiç fena olmayacaktır. Belki birbirinize söylemek istedikleriniz de vardır! Sevgi dolu anlarda konuşulacak konular ise ilişkinizin dinamiklerini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...