2 Ocak İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün ikili ilişkilerinde bir adım geri çekileceksin. Karar vermek, düzen sağlamak ya da belki bazı sorunları görmezden gelmek istemeyeceksin. Bunun yerine ilişkinin sorumluluğunu karşı tarafın almasını bekleyeceksin. Özellikle fazla fedakarlık yaptığın, alttan aldığın ve sorumluluk üstlendiğin ilişkilerde bu durum bariz bir şekilde görünür olacak.

Zira Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, biraz sabırsız hale gelmene neden olacak. Belki ilgi bekleyen, yoğun hislerinin anlaşılmasını ve önemsenmesini isteyen taraf da sen olacaksın. Bu yüzden partnerine bir hayli iş düşecek, gibi!

Gelelim ortaklık ilişkileri ve iş hayatına! Ortaklarına karşı da anlayış göstermek istemeyeceksin. Doğru bildiklerin konusunda ısrarcı olabilirsin. Bu durum aranızda sürtüşmere neden olabilir, dikkatli olun. Basit anlaşmazlıklara karşı alttan almayı tercih edin ve mümkünse duygularınızı işe karıştırmamayı önceliklendirin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...