2 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün risk almaya meyilli olacaksın! Bir anda karar verecek, detaylara ve ayrıntılara dahi takılmadan önünü görmeye odaklanacaksın. İstediğini elde edene kadar duracağını da sanmıyoruz.

Mars ile Plüton arasındaki etkileşimden güç alıyorsun, gökyüzündeki ışık adeta hızlanmana neden oluyor. Bize soracak olursan, yeni yıla bu denli hızlı giriş yapmak sana iyi gelecek. Aldığın riskler, belki iş değişikliği kararları ya da iş kurma adımları günün sonunda kariyerinde büyük bir dönüşümün habercisi olacak. Otoriteni sağlamlaştırdığın, yönetici pozisyonunda yerini aldığın bir süreç başlıyor. Hızlı olsan da stratejik adımlar atmayı unutma.

Tüm bunlar olurken hırsların özel hayatına da yansıyabilir, dikkatli ol! Otoriter ve dediğim dedik tavrını ailene yansıtmasan iyi edersin. Zira, bu durum özellikle partnerinle arada gerilime neden olabilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...