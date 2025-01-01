2 Ocak Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün sözlerini dikkatle seçeceksin! Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, seni her zamankinden çok daha hassas bir karaktere büründürecek. Sevdiklerinin kalbini kırmamak adına kırılmaya razı olacaksın.

İşte tam da bu noktada kendine verdiğin değere odaklanabilirsin. Önceliğin kendin olmalısın... Özellikle 2025 yılında, hislerini ve isteklerini geçmiş yıllardakinden çok daha fazla önemsemelisin. Belki yakın çevreni incitmek ve zarar vermek de sana göre değil, ama kendini korumayı da ihmal etmemelisin.

Belki de artık kendi sınırlarını belirlemelisin. Net çizgiler çizmeli, isteklerine ve hayatına öncelik vermelisin. Sahi, bugün ne yapmak istiyorsun? Karar ver ve buna göre davran. Göreceksin bu durum sana çok iyi gelecek. Psikolojik olarak kendini iyi ve güçlü hissedecek, stresten ve kaygıdan uzaklaşacaksın. Dahası manevi anlamda da kendini güvende hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...