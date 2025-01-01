2 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün inançlarını sorgulayabilirsin! Değer yargılarının değişmesine neden olan birtakım gelişmeler söz konusu olabilir. Doğruyu yanlışı sorgulayabilir, haklıyı haksızı ayırt etmeye odaklanabilirsin. Bu aşamada bazı gerçekleri de su yüzüne çıkarabilirsin.

Dostu düşmanı ayırt etmek için ise önce biraz sessiz olmalısın. Mars ile Plüton arasındaki etkileşim sayesinde gerçekler açığa çıkmaya hazır, sadece biraz destek ve iyi gözlem yeterli olacaktır. Arkandan dönen oyunları bozduktan sonra kendine yeni bir düzen oluşturmak da gündeminde yer alacak.

Yaşadığın şehirden uzaklaşmaya ne dersin? Eğitim ya da iş için karşına çıkan fırsatları değerlendirerek bu düzeni değiştirme şansı da bulabilirsin. Kendine eskisinden daha güvenli ve konforlu bir alan da oluşturabilirsin. Huzura giden bir yola çıkmak üzeresin, yaşananlar senin hayatını düşündüğünden çok daha olumlu yönde değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...