2 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün aile bağlantıların ve ev yaşamınla ilgili meseleler bir kez daha gündeme geliyor. Ev ortamında daha sakin ve dengeli bir atmosfer yaratma çabaların sonunda meyvesini veriyor. İhtiyacın olan huzuru evinde bulmak üzeresin. Bunun için son derce katı ve keskin kararlar vermek üzeresin. Mesela, aile üyeleriyle olan bağlarını kuvvetlendirmek için yaşam alanını değiştirebilir ya da ilişkini tamamen bitirmek için uzaklaşmayı tercih edebilirsin.

Acele karar verme! Zira Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile oluşturduğu altmışlık açı, huzur arayışında sana yeni bir yol gösterebilir. Uzun zamandır zihnini meşgul eden maddi konular ve ilişkilerindeki dengesizliklere bir arada çözüm bulabilirsin. Kim bilir belki de çözüm tek bir adımla karşına çıkacaktır! Bize soracak olursan, yapman gerekeni yap ve kafanı rahatlatma, hayatındaki dengesizlikleri düzeltme fırsatını kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...