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2 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

2 Mart Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 19:02

Venüs KAD açılanması Akrep burçları için karar anını temsil ediyor! Gökyüzünün yol gösterdiği bu hafta sonu hayatınız tamamen değişebilir. Peki, 2 Mart Cumartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 2 Mart Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aile bağlantıların ve ev yaşamınla ilgili meseleler bir kez daha gündeme geliyor. Ev ortamında daha sakin ve dengeli bir atmosfer yaratma çabaların sonunda meyvesini veriyor. İhtiyacın olan huzuru evinde bulmak üzeresin. Bunun için son derce katı ve keskin kararlar vermek üzeresin. Mesela, aile üyeleriyle olan bağlarını kuvvetlendirmek için yaşam alanını değiştirebilir ya da ilişkini tamamen bitirmek için uzaklaşmayı tercih edebilirsin.

Acele karar verme! Zira Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile oluşturduğu altmışlık açı, huzur arayışında sana yeni bir yol gösterebilir. Uzun zamandır zihnini meşgul eden maddi konular ve ilişkilerindeki dengesizliklere bir arada çözüm bulabilirsin. Kim bilir belki de çözüm tek bir adımla karşına çıkacaktır! Bize soracak olursan, yapman gerekeni yap ve kafanı rahatlatma, hayatındaki dengesizlikleri düzeltme fırsatını kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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