2 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün olgun ve akılcı bir bakış açısıyla kendini göstereceksin. Bu aşamada iş hayatında etkileyici bir figür olarak öne çıkacaksın. Otorite figürlerine karşı kendini göstereceksin. İş hayatında etkin bir bir role sahip olduğunu kanıtlayacaksın. Yılın son ayının ilk Pazartesi gününde başarılı olmak için mutlaka harekete geçeceksin.

Geleceğe dair hedeflerin için gerçekçi adımlar atacaksın. İş hayatında tutkulu bir şekilde dikkat çeken mücadeleler vereceksin. Güçlüklerle kolayca başa çıkacak, kelimenin tam anlamıyla hem kendine hem de etrafındakilere kendi gücünü de ispat edeceksin. Hayallerini gerçekleştirmek için dengeli bir tutumla yeni projelere de imza atabilirsin.

Sosyal hayatında da benzer bir rol üstleneceğini şimdiden söylemeliyiz. Her zamankinden daha olgun bir yaklaşım ve tutum sergileyeceksin. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan biri değil de kesin ve kati hareketleriyle anlaşılır bir rol üstleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...